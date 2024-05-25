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メガドライブ ベアナックル3
商品番号 R88378449299
商品名

メガドライブ ベアナックル3
ブランド名 セガ
特別価格 税込 15,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂き有難う御座います。使用しない為出品致します。ベア・ナックル3BareKnuckle3機種：メガドライブ(MD)ジャンル：アクション(ACT)発売日：1994年3月18日メーカー：セガ★状態は素人判断ですので、参考までに。完璧を求める方、神経質な方はご購入をお控え下さい。★人の手に渡った中古品ですので神経質な方はご遠慮下さい動作確認済みですが保証はございませんのでご了承下さい中身すり替え防止の為、購入後の返品は出来ません。NCNRでよろしくお願いいたします。★ハードウェアとの相性がある為こちらで動作確認が取れていてもすべてのハードウェアでの補償があるわけではございません。御了承頂けましたらご購入をお願い致します。
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