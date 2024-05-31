任天堂Switch本体 プロコン＋α付き

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Switch本体とプロコン＋αです内容・Switch本体（ジョイコンなし）・プロコン（動作確認済み）・ドック（TV並びにモニターの動作確認はしていません）・HDMIケーブル・Switch充電ケーブル・純正タイプＣコード・ミキサー付きヘッドホン（動作確認済み）・Minecraft・アソビ大全以上１箇所ネジが付いてないです※ジョイコンが無いため初期化せずのお届けです（初期化を希望の場合はお申し付けください）セルフクリーニング済み（ホコリ取り）個別購入不可❌値下げ交渉⭕️ご質問があればお気軽にお声がけ下さい#任天堂スイッチ#Switch本体#Switch