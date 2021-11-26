kobore／直筆サイン入り含むCD 8点セット

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商品詳細
【アーティスト】kobore【タイトル】直筆サイン入り含むCD8点セット・ヨルノカタスミ・アケユクヨルニ・ヨルヲムカエニ（ジャケットに直筆サイン入り）・零になって（ジャケットに直筆サイン入り）・アフレル・音楽の行方・orange・tothenextfield2（kobore収録非売品サンプラーCD）【特記事項】＊コメント無しで即購入可能です。＊バラ売り、お値下げは考えておりません。【状態】開封済ですがカバーをかけて保管しているため美品です。帯も付属しております。その他ご質問等、お気軽にお問い合わせくださいませ。DearChambersNegativeCampaignAtomicSkipperKALMAドラマストアreGretGirl39degreesmoondropKOTORITETORASeeYouSmileハルカミライマカロニえんぴつSaucyDogsumikaSUPERBEAVER
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