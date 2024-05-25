ジャガーバックス 大発見！世界の秘宝 【極上コンディション ...

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昭和の「とんでも児童書」 ジャガーバックスの「大発見！世界の秘宝」です。商品の状態は必ず写真で判断して下さい。入手当時より大事に保管していた品であり、発売後40年以上経過しておりますが、極上のコンディションを保っています。一部（79ページ部分・写真10枚目）に入手当初よりの微細な破れが見られる点はご理解の上検討してください。今40代〜50代の方が夢中になったシリーズです。今では古本屋さんで見つけることもほとんど出来ないシリーズです。コレクション整理の為に放出します。当商品は年代ものです。また一度人の手に渡ったものですので、商品の状態に神経質な方、完璧な製品、新品並みのクオリティをお望みの方向けの商品ではございませんので、そのような方は絶対に購入しないで下さい。返品は不可でお願いします。交渉ごとは苦手なので、値下げ交渉はご勘弁下さい。ご検討お願い致します。#ジャガーバックス#ドラゴンブックス#とんでも児童書#都市伝説#UFO