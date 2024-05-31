水戸華之介⭐️made in BABYLON⭐️レア

1996年発売、元Angie水戸華之介さんの「madeinBABYLON」です。与作、ウンジャラゲ、赤鼻のトナカイ、などバラエティ豊かなカバー曲集です。ケースにスレ、歌詞カードに押さえの跡がありますが、まずまずキレイです。動作確認済みです。ギターは中谷さんです♪アンジーファンの方にお勧めです。■おまとめ割引します■#りらアンジー#メイドインバビロン#三戸華之介#中谷ブースカ#レピッシュ#ディープパープル#ボブ・ディラン#志村けん#北島三郎#井上陽水



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