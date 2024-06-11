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EMINENCE YAMAHA S115IV ホーンドライバー 2本
商品番号 G20353763781
商品名

EMINENCE YAMAHA S115IV ホーンドライバー 2本
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 8,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

EMINENCEYAMAHAS115IVspeakerホーンドライバーツイーター2本動作確認済みですホーン開口部に擦り傷、裏面ビス錆び少々ございます1.7kHzCrossover●外形寸法：縦196㎜横345㎜高さ208㎜●取付内寸法：縦163㎜横307㎜●取付深さ：200㎜
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