EMINENCE YAMAHA S115IV ホーンドライバー 2本

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商品詳細
EMINENCEYAMAHAS115IVspeakerホーンドライバーツイーター2本動作確認済みですホーン開口部に擦り傷、裏面ビス錆び少々ございます1.7kHzCrossover●外形寸法：縦196㎜横345㎜高さ208㎜●取付内寸法：縦163㎜横307㎜●取付深さ：200㎜
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