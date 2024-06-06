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韓国の名工 朴慶善 高麗井戸茶碗 裏千家十五代 鵬雲斎花押　　　　　e305
商品番号 Y99255576465
商品名

韓国の名工 朴慶善 高麗井戸茶碗 裏千家十五代 鵬雲斎花押　　　　　e305
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 7,740 円
在庫状況 あり

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商品詳細

韓国の名工朴慶善造、高麗井戸茶碗です。堂々とした存在感のあるお品です。裏千家十五代鵬雲斎の花押がございます。サイズ直径13.5㎝×高さ8㎝(多少の誤差はお許し下さい）佐川急便(元払)で発送させて頂きます。※北海道、沖縄、離島の場合は別途送料頂きます。※画像で判断して頂き、　ノークレーム、ノーリターンで宜しくお願い致します。疵や直しは見られませんが、時代の経ったものですので、相応のスレがある場合も御座います。商品の状態に過度に神経質な方は入札をお控え下さい。ご落札後の返品はお受けできかねますので、くれぐれもご吟味頂けますようお願い致します。
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