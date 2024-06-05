値下げしました クベーラ 仏像 骨董

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商品詳細
クベーラ仏像骨董です。材質金属製自宅保管品の為ご理解の程よろしくお願いします。写真での判断となります。ノンクレーム、ノーリターンでお願い致します。【寸法】 高さ約23cm横幅約18cm奥行約11cm#仏像#骨董#如来#チベット#仏教#アンティーク#置物#クベーラ主題...仏像・神像素材...ブロンズ
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