La:Sadie's 「Lu:Ciel」 新品 未開封 DIR EN GREY

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恐れ入りますがお値下げコメントへの返信は致しかねます。いいねが付けば値下げしていきます。下記一読の上、即購入可能ですが、他サイト同時出品のため、削除する場合があります。【商品について】DIRENGREYの前身バンド、La:Sadie'sのシングルCD収録曲は「憧憬破綻世界」と「Lu:Ciel」の2曲。新品未開封。シュリンク付き。※外フィルムには多少のスレがあります自宅保管のため、あまりに神経質な方は入札ご遠慮ください確か8cmシングルCDだったと思うので、購入者さんの再生環境によっては再生できない機器があるかもしれません。ご注意ください。【発送について】匿名配送ゆうパケットにて発送。※ご自宅のポスト投函まで、ですのでポストからの抜き取りや盗難には責任を負えません。+200円でヤマト宅急便コンパクトへの変更可。購入前にコメントからお願いします。購入後の変更は致しかねます。※補強ダンボールはスーパーでもらったものを使っています。あまりに神経質な方はご遠慮ください。【その他】夜間の購入は翌日のご挨拶になりますので、反応が遅くなりますが、ご了承ください。よろしくお願いいたします。La:Sadie'sDIRENGREYsukekiyoMADARANINGENTheZemeckisesDIRTPHALARISPetitBrabancon疎外ツアーグッズ雑誌Tシャツマフラータオルタオルフェイスタオル物販グッズ京薫ToshiyaShinyaDieポーチポシェットサコッシュバッグ