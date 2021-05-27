ニンテンドーwii 本体　任天堂

数年前に使用しておりました。汚れが多数あります。掃除の方はしました。動作確認済み本体説明書本体使用するコード×3リモコン×4スティックリモコン×2コントローラー×1カセット ×11マリオカート ハンドルワンピース目覚める勇者 攻略本ご質問ありましたらご連絡お待ちしております



Wii | 本体



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