【鮎川哲也賞受賞作品ほか11冊】相沢沙呼 青崎有吾 市川憂人 後藤均 東京創元社

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商品詳細
ほとんど新品で購入した美品になります。即購入可能です。よろしくお願いします。【後藤均】グーテンベルクの黄昏写本室(スクリプトリウム)の迷宮第12回鮎川哲也賞受賞ゴルディオンの結び目【青崎有吾】図書館の殺人水族館の殺人【市川憂人】ジェリーフィッシュは凍らない第26回鮎川哲也賞受賞【千田理緒】五色の殺人第30回鮎川哲也賞受賞【相沢沙呼】午前零時のサンドリヨン第19回鮎川哲也賞受賞【鵜林伸也】ネクスト・ギグ【梓崎優】叫びと祈り【大崎梢】本バスめぐりん。#本#小説#文学#古典#ミステリ#東京創元社#創元クライム#人文#鮎川哲也#エンタメ#娯楽#ミステリー#本格推理小説#鮎川哲也賞
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