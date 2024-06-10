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GBA ポケットモンスター　サファイア　箱・説明書あり（美品）
商品番号 R62891578580
商品名

GBA ポケットモンスター　サファイア　箱・説明書あり（美品）
ブランド名 ゲームボーイアドバンス
特別価格 税込 2,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

GBAポケットモンスター　サファイア　箱・説明書あり（中古美品）ご覧いただきありがとうございます。【商品内容】ゲームボーイアドバンスソフト※ソフトの電池切れ外箱内箱取扱説明書注意書広告の紙点字表【商品状態】中古品です。外箱はヨレや痛みがなくキレイです。説明書もヨレや痛みがなくキレイです。その他付属の紙ももキレイです。ソフトの動作確認はしましたが購入された方と環境が違うため動作保証などは致しません【注意】中古品のため完璧をお求めの方や神経質な方は購入をご遠慮ください。値段交渉はご遠慮ください。購入後の返品交換は致しかねます。よろしくお願いいたします。#ポケットモンスター#POCKETMONSTER#ゲームボーイアドバンス#Nintendo#任天堂#レトロゲーム
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