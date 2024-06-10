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ペーパーフレーム　ヒュニンカイ
商品番号 E95941207401
商品名

ペーパーフレーム　ヒュニンカイ
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 2,519 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TXTMAGIC109POPUPペーパーフレーム　ヒュニンカイフォトカード、ポストカードは取り出して１枚ずつスリーブに入れて、フレームは組み立てず袋に入れたまま、どちらも暗所にて保管しております。状態はかなり綺麗です。=======================================ご覧くださりありがとうございます(^^)下記注意事項を必ずお読みください。＊即購入大歓迎です◎＊複数点ご購入の場合は同封させて頂きますので予めご了承ください。商品IDは記載するようにします。同封NGの方は取引メッセージにてご連絡頂けますと幸いです。＊纏め買いは送料分お値引きしますので気軽にコメントしてください(^^)#aicollection_txt_hk＊コメントをお返しする前に即購入があった場合はそちらを優先させて頂きます。日中は仕事の為、返信が遅い可能性があります。ご了承ください。＊スリーブ＋厚紙＋防水対策での梱包になります。匿名配送でないものは＋150円で変更可能ですのでご相談ください。＊スリーブに入れて保管しているため目立つ擦れ等はほとんどありませんが海外商品ですので初期難などが少しでも気になる方はご遠慮ください。TXT、TOMORROWXTOGETHER、スビン、ヨンジュン、ボムギュ、テヒョン、ヒュニンカイ
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