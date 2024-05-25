美品 NEW ニンテンドー3DS LL ピンク × ホワイト

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newニンテンドー3DSLLピンク×ホワイト家族で使用していましたが、使用しなくなった為出品いたします。動作確認済データ初期化済付属品すべて有り使用感はあまりございません。確認作業は素人のため、細かい傷等はあるかもしれないです。（状態は写真をご確認お願いいたします）以上をご了承いただける方のみご購入をお願いたします。ソフトは付きません。Nintendoニンテンドー