Welcome To The Earth マジカル・パワー・マコ　　廃盤CD

ご覧いただきありがとうございます。80年代最初の作品は自らボーカルをとる全篇キャッチーなテクノポップ・アルバム。M4「フレッシュ・ベジタブル」は『テクノ歌謡』CDシリーズにも収録された名(迷)曲。“スクエアプッシャー・ミーツ・neco眠る”を予言したかのような内容だ。スゴイ!クリエイションのハイ・テンガイ、オガワヒロが参加。1981年発売、初CD化。(2009年に発売された際の商品説明)数年前に中古品で購入し、何度か聴きました。帯付き。紙ジャケット仕様。今はもう廃盤で、手に入りにくい作品です。マジカル・パワー・マコマコ音楽家テクノ・ポップテクノプログレ武満徹灰野敬二宇川直宏廃盤貴重レア