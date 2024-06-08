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jp 【新品未開封】RAZER SEIREN Mini ブラック
商品番号 F11487226794
商品名

jp 【新品未開封】RAZER SEIREN Mini ブラック
ブランド名 Fsmall
特別価格 税込 1,900 円
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商品詳細

【新品未開封】RAZERSEIRENMiniブラック『RAZERSEIRENMini』『RazerHammerheadTrue　Wireless』も出品しております。#mns1010　◆RazerSeirenMiniコンデンサーマイクQuartzPink超コンパクト設計ゲーミングマイク【新品未開封】■システム要件・Windows7、8、10/MacOS10.8以降・PlayStation4、PlayStation5■概要・超高精度スーパーカーディオイド集音パターンで不要なノイズを軽減。・プロレベルの音質による明瞭な音声。・超コンパクトで携帯性に優れ、小スペースの環境や外出先での配信に最適。・頑丈なチルトスタンドでマイクを最適な位置に調節してしっかり固定。運送に伴う多少の傷、ヘコミ等がある場合があります。#RAZER#HAMMERHEAD#ワイヤレス#ゲーミング#マイク
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