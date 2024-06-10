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Nintendo Switch　任天堂　スイッチ　ジャンク
商品番号 X18328251437
商品名

Nintendo Switch　任天堂　スイッチ　ジャンク
ブランド名 ニンテンドースイッチ
特別価格 税込 2,590 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2020年にこちらのサイトにて新品を購入購入時よりゴムカバーを付けて使用していましたので大きな傷などは無いかと思います。ジャンク理由ですが、Rボタンがほとんど反応しません。また充電がもたなくなってきました。ご自分で修理出来る方や部品取りにいかがでしょうか？いかなる場合も返品は受け付けません。このような商品ですのでご理解頂ける方のみご購入くださいませ。
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