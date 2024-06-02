ミッフィー絵本10冊セット　英語絵本（袋付き）

イギリスで新品を購入して一読しました。英語絵本でカラフルで素敵な絵柄でパラパラ眺めているだけでも癒されます。若干の背表紙色褪せがございますが、大切に持っていました。どなたか読んでくださる方にお譲りします。お子様との絵本タイムにぜひご活用ください。MiffyCollection英語絵本10冊セットハードカバーバッグ付きMiffyMiffyattheSeasideMiffyattheZooMiffy'sBicycleMiffyatSchoolQueenMiffyMiffy'sBirthdayMiffyintheSnowMiffyandtheNewBabyMiffyatthePlay-ground19.0cmx16.2cm★ミッフィーのバッグはとても簡易的な物ですが、10冊の絵本が全て収納でき、持ち運びに大変便利です。★細かな傷、色褪せがあります。ご了承下さい。★バックには薄いシミがあります。洋書英語多読こども英語バイリンガル育児英語育児子ども子供Englishpicturebookreadingaloudpicturebookstokidsstorytelling#石井桃子#石井_桃子#ディック・ブルーナ#本#外国文学／その他



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