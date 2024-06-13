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- S.H.Figuarts アイアンスパイダー 未開封品
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商品詳細
ご覧いただき、ありがとうございます。こちらは、S.H.Figuartsアイアンスパイダー(ファイナルバトルエディション アベンジャーズ エンドゲーム)の未開封品になります。断捨離のため出品します。購入後、暗所にて保管してました。即購入可です。他とのまとめ売りは不可です。未開封ですが、あくまで一度人の手に渡った中古品です。箱には、多少のスレ等はあります。細かいことを気になさる神経質な方のご購入はお控えください。箱の潰れもなく、まだ割と綺麗な方だとは思います。宅急便コンパクトにて発送いたします。コメント途中でも、即買っていただける方を優先とします。こちらの商品は、状況によりいきなり出品を取り下げる場合があります。ご了承下さい。よろしければプロフィールもご覧下さい。よろしくお願いいたします。フィギュア種類···アクションフィギュアアベンジャーズIRONSPIDERフィギュアーツフィギュアアベンジャーズスパイダーマンおもちゃ映画洋画アクション魂ウェブ商店
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