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純銀製　大淵光則作　純銀製　松　盆栽　約22g　ガラスケース付　V　R5422
商品番号 O52158338966
商品名

純銀製　大淵光則作　純銀製　松　盆栽　約22g　ガラスケース付　V　R5422
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 7,267 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　（ケース）高さ約１６㎝　幅約１２cm×約１５．２cm（純銀松）　高さ約１７．５㎝　幅約７．５cm×約３．５cm　重さ約２２ｇ土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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