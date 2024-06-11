PS3 サイレントヒル HD エディション

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商品詳細
「サイレントヒルHDエディション」コナミデジタルエンタテインメント定価:￥4743#コナミデジタルエンタテインメント#KONAMI#ゲーム#アドベンチャー#PlayStation3#PlayStation_3#PS3#P.T#山岡晃#外山圭一郎#SILENTHILL#レア#希少ご覧いただきましてありがとうございます！［匿名配送・送料込みです］［ペットいません・非喫煙者・清掃済］◼︎商品状態⚪︎パッケージ:使用感の少ない比較的良い状態です。⚪︎ソフト:使用感の少ない比較的良い状態です。⚪︎説明書:使用感のほとんど無い未使用に近い状態です。◼︎商品紹介ホラーゲームの金字塔が、HDで蘇る。シリーズファンより人気の高い2作品を1つに収録!収録タイトルは、PlayStationR3で発売された「サイレントヒル2最期の詩」、「サイレントヒル3」の2タイトル。HD版ならではの高画質で登場!単なるエミュレートではなく、PlayStation3用に最適化処理を行い、細かな部分も鮮やかに!鮮明なグラフィックで、あの恐怖を新たに味わうことができます。◼︎他にも出品していますので、もしよろしければご覧ください！まとめ買いで送料分値引き致します！#しましまGames#しましまPS3
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