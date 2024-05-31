PlayStation3 　ps3　CECH-2100A ジャンク

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商品詳細
・一切、動作確認をしていませんのでジャンク品としてお願い致します・PlayStation3CECH-2100A・配線等はありません商品は中古品ですので完璧な商品を求めている方は遠慮ください。♯SONY ♯ソニー ♯PS3 ♯playstation3
http://narcologia.ru/goods/parenthesis61844.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric295445.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement964399.html
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