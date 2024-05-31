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PlayStation3 　ps3　CECH-2100A ジャンク
商品番号 N57046999458
商品名

PlayStation3 　ps3　CECH-2100A ジャンク
ブランド名 プレイステーション3
特別価格 税込 3,832 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・一切、動作確認をしていませんのでジャンク品としてお願い致します・PlayStation3CECH-2100A・配線等はありません商品は中古品ですので完璧な商品を求めている方は遠慮ください。♯SONY　♯ソニー　♯PS3　♯playstation3
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