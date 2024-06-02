任天堂　ニンテンドー3DS本体　ミスティピンク

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商品詳細
動作確認済み。ソフト、充電器、SDカードはつきません。タッチペンは付属します。ダウンロードソフトはありません。画面上下保護シール貼ってありません。ボタン操作に問題はありませんでした。裏面、傷、傷み、汚れあり。シリアルナンバーのシールはありません。経年劣化による傷、傷み、汚れ等あります。初期化済み。状態は写真にてご確認の上お手続きください。「ニンテンドー3DSミスティピンク」任天堂定価:￥14286#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS
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ニンテンドー3DS ミスティピンク【メーカー生産終了】
ニュースリリース : 2011年9月13日
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ニンテンドー3DS ミスティピンク【メーカー生産終了】
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