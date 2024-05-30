オーバーロード 14 滅国の魔女 フィギュア付特装版

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商品詳細
「オーバーロード14滅国の魔女フィギュア付特装版」丸山くがね/so―bin定価:￥4500#丸山くがね#丸山_くがね#so―bin#本#日本文学／小説・物語しばらく飾っていました。目立った傷はありません。14巻はありません。ブリスター、箱、輸送箱全て目立つ傷はありませんが、恐らくどこかに付いていたブリスターがどこにはまるのかが不明なものがあります。一応そちらも入れます。輸送用段ボールケースをプチプチで梱包しヤマトにて発送予定です。
http://narcologia.ru/goods/subtropical939601.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric449945.html
http://narcologia.ru/goods/assessor960203.html
オーバーロード14 滅国の魔女 フィギュア付特装版
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