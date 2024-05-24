PACIFICA612VIIFM (IDB)+historyギターシールド

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PACIFICA612VIIFM(IDB)YAMAHA定価：¥76000即購入可能です！2023年1月に購入し、以降自宅での使用のみだったので、ピックガード部にのみ若干の傷等ありますが、個人的には中古ギターの中では綺麗な部類と思います。YAMAHAPacificaPAC612VIIFMIDBです。※純正ソフトケース付き！保証書等、付属品全て揃っております！また弦はエリクサーに張り替えています。プラスでhistory社製ギターシールドも付属します！【材質】ネック：メイプル指板：ローズウッドボディ：メイプル(トップ)+アルダー(バック)大人気アニメ［ぼっち・ざ・ろっく！］の主人公\"後藤ひとり\"がアニメ最終話で手にしたPacifica611と同ランクのギターです。※こちらの612は、ピックアップ配列の異なるモデルです。メイプルとアルダーによる王道の材の組み合わせと、セイモアダンカン製のピックアップのおかげで、抜けのあるサウンドがします。大変弾きやすく、これからギターを始められる方にもおすすめです。ネックはストレート、トラスロッドは余裕があります。フレットの減りはほぼありません。最も減っているところでも9割は残っています。【付属品】純正ソフトケース、トレモロアーム、取扱説明書、レンチ、保証書※写真のギタースタンドは撮影用のため付属しません。中古品ということをよく御理解頂いてからの購入をお願いします。#ぼっち・ざ・ろっく#ぼざろ#ぼっちざろっく#パシフィカ#pacifica#YAMAHA#後藤ひとり#ギター#エレキギター#楽器#バンド#YAMAHA#PACIFICA612VIIFM_IDB_