【新品未開封】ちゃんみな初回限定アルバム

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商品詳細
ちゃんみな初回限定アルバムNAKED既に未開封品は発売されていません。新品購入し自宅保管しております。【外付特典あり・初回生産分】ちゃんみな「Naked」初回生産限定盤(CD)+初回仕様/封入特典:(1)歌詞カード・アートワーク(特殊サイズ38ページ)(2)21cm角の正方形の透明三方背ケース(3)特製CDトレー(4)透明ジップケース(5)ピクチャーレーベル(6)ONLINEMeet\u0026Greet応募券(抽選用シリアルコード)+クリアロゴステッカー(Hver.)+早期予約特典：Nakedバスボム
http://narcologia.ru/goods/septet329419.html
http://narcologia.ru/goods/passionate445713.html
http://narcologia.ru/goods/septet761619.html
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3rdアルバム『ハレンチ』リリース決定！｜CHANMINA OFFICIAL SITE
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