仮面ライダーZX 直筆サイン色紙 \u0026 仮面ライダー昭和vol.9\u0026 vol.10

◎即購入OK!☆仮面ライダーZX村雨良役菅田俊さん直筆サイン色紙■約21cm×18cmミニ色紙■写真は糊付けされています。■画像では分かりにくいキズ、スレ等はご容赦下さい。■オークション購入品\u0026☆「仮面ライダー昭和vol.9仮面ライダーZX」講談社定価:￥662(税込10％)■初版2016年05月25日発売以下、hontowithより引用商品概要出版社：講談社サイズ：Ａ変型判／36ページ発売日：2016/05/25ISBN：978-4-06-353578-5商品説明昭和「仮面ライダー」の魅力をすべて集めた大全集マガジン！「仮面ライダーZX」を大特集！◎スタッフ＆キャスト＆特別インタビュー 菅田俊（村雨良役）串田アキラ（歌手）前澤範（造型）◎特別企画 イベント用３D映画◎ZX、その新たな展開手法◎仮面ライダーZXのすべて地獄の影深い闇を裂け第10回配本は、「仮面ライダーZX」を大特集！◎スタッフ＆キャスト＆特別インタビュー菅田俊（村雨良役）串田アキラ（歌手）前澤範（造型）◎スチール特集「カメラマン大島康嗣が選ぶ、この一枚」◎特別企画 イベント用３D映画◎ZX、その新たな展開手法◎仮面ライダーZXのすべて◎主要登場人物◎バダン帝国、幹部、怪人◎『仮面ライダーZX』名場面集◎平成の時代に活躍する仮面ライダーZX【商品解説】\u0026☆「仮面ライダーvol.10(仮面ライダーZX)」石森プロ監修/東映監修定価:￥607(税込10％)■初版2004年10月25日■画像では分かりにくいキズ、スレはご容赦下さい。☆補強梱包発送します。梱包材は主にリユース材を使用しますので、ご容赦下さい。商品概要出版社：講談社サイズ：３０ｃｍ／３３ｐ発行年月：２００４．１０ISBN：4-06-367093-7#講談社#本#菅田俊#仮面ライダー#仮面ライダーZX#石ノ森章太郎#特撮ヒーロー#東映#昭和レトロ#サイン色紙