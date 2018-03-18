新橋演舞場プログラム4冊

新橋演舞場 大正14年10月興行絵本筋書(発行兼編集人：石川木舟 ...

市川海老蔵の弁慶＆堀越勸玄の牛若丸が新橋演舞場に「初春海老蔵歌舞伎 ...

曾我廼家五郎一座番組 昭和10年5月1日初日 新橋演舞場 （東京） / 伊東 ...

初春歌舞伎公演｜新橋演舞場｜歌舞伎美人

弁護士 小松亀一法律事務所_趣味_舟木一夫シアターコンサートin新橋 ...