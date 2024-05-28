未使用品　山本二三百景 新装版

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バーゲンブック（出版社の倉庫等に保管されていた未読本）となります。未使用の本ですが、スレ傷、色移り、折れ跡、小傷、バーコード部分にバーゲンブックを明記するためのシールが貼付されています（参考画像あり）即購入OKです。交渉中等でも購入者様優先とさせて頂きます。送料は出品者負担です。クリックポストで発送致します。土日祝日は最寄りの郵便局がお休みのため、平日発送致します。こちらの商品以外にも本を中心に出品しておりますので、よろしければご確認くださいませ。以下商品の詳細です。「山本二三百景新装版」山本二三定価:￥3000#山本二三#ジブリ#背景画