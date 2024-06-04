NCT DREAM THE DREAM SHOW キノ ドリショ

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NCTDREAMTHEDREAMSHOWキノkitドリショKITVIDEOドリショソウル公演のキノになります。海外製品ですので、細かな傷やスレ等ある場合がございます。本作は、2019年11月15〜17日の3日間、ソウル奨忠体育館にて開催されたNCTDREAM初の単独コンサート「THEDREAMSHOW」の公演の模様を収録。NCTDREAMの洗練された音楽と、ダイナミックなパフォーマンスが調和した華麗な舞台に再び出会うことができる。さらにリハーサル、バックステージなどの公演準備過程と、メンバーらの率直なインタビューが盛り込まれたメイキング映像、NCTDREAMの多様な姿を収めたフォトブックなど、多彩なコンテンツで構成されている。【仕様】キットビデオ+キットバック+フォトブック(88P)サイズ:168x210x33mm重さ:500g字幕:英語、中国語再生時間:165分一度視聴した後、暗所で保管しておりました。目立った汚れや傷はありませんが、素人保管にご理解のある方にご購入して頂けたら嬉しいです。現在は廃盤になっており、入手困難です。即購入可