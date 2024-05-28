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商品詳細
こちらは8点セットです。全て公式のグッズです。ボイスストラップは、一度も再生したことがなく、後ろに抜いていない紙が付いています。(内訳)・ビックシール 1点・トレカ 4点・写真 1点・ボイスストラップ 2点発送時は丁寧に梱包いたします。---------------------------------------------数年前にSEVENTEENを応援しておりました。数年前のグッズは保有しておりますが、最近のグッズは保有しておりません。年末に引っ越しを行うため、グッズを持ち運ぶことが難しく、出品を行いたいと思います。よろしくお願い申し上げます。また、お待ちいただいた場合でも、自然な値下げは行わず、年末までの出品となります。ご不明な点はお気軽にコメントをいただきたく思います。
http://narcologia.ru/goods/forthcoming38792.html
http://narcologia.ru/goods/revamp590222.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle419425.html
SEVENTEEN ドギョム トレカ など 8点 セット
SEVENTEEN ドギョム トレカ など 8点 セット
SEVENTEEN ドギョム トレカ など 8点 セット
SEVENTEEN ドギョム トレカ など 8点 セット
SEVENTEEN ドギョム トレカ など 8点 セット
SEVENTEEN ドギョム トレカ など 8点 セット
SEVENTEEN ドギョム トレカ など 8点 セット
SEVENTEEN ドギョム トレカ など 8点 セット
SEVENTEEN ドギョム トレカ など 8点 セット
SEVENTEEN ドギョム トレカ など 8点 セット
SEVENTEEN ドギョム トレカ など 8点 セット
SEVENTEEN ドギョム トレカ など 8点 セット
SEVENTEEN ドギョム トレカ など 8点 セット
http://narcologia.ru/goods/forthcoming38792.html
http://narcologia.ru/goods/revamp590222.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle419425.html
SEVENTEEN ドギョム トレカ など 8点 セット
SEVENTEEN ドギョム トレカ など 8点 セット
SEVENTEEN ドギョム トレカ など 8点 セット
SEVENTEEN ドギョム トレカ など 8点 セット
SEVENTEEN ドギョム トレカ など 8点 セット
SEVENTEEN ドギョム トレカ など 8点 セット
SEVENTEEN ドギョム トレカ など 8点 セット
SEVENTEEN ドギョム トレカ など 8点 セット
SEVENTEEN ドギョム トレカ など 8点 セット
SEVENTEEN ドギョム トレカ など 8点 セット
SEVENTEEN ドギョム トレカ など 8点 セット
SEVENTEEN ドギョム トレカ など 8点 セット
SEVENTEEN ドギョム トレカ など 8点 セット