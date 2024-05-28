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SEVENTEEN ドギョム　トレカ　など　8点　セット
商品番号 T25750540060
商品名

SEVENTEEN ドギョム　トレカ　など　8点　セット
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 4,100 円
在庫状況 あり

在庫状況について


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商品詳細

こちらは8点セットです。全て公式のグッズです。ボイスストラップは、一度も再生したことがなく、後ろに抜いていない紙が付いています。(内訳)・ビックシール　　　1点・トレカ　　　　　　4点・写真　　　　　　　1点・ボイスストラップ　2点発送時は丁寧に梱包いたします。---------------------------------------------数年前にSEVENTEENを応援しておりました。数年前のグッズは保有しておりますが、最近のグッズは保有しておりません。年末に引っ越しを行うため、グッズを持ち運ぶことが難しく、出品を行いたいと思います。よろしくお願い申し上げます。また、お待ちいただいた場合でも、自然な値下げは行わず、年末までの出品となります。ご不明な点はお気軽にコメントをいただきたく思います。
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