テンマクデザイン サーカスTC DX MID+

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商品詳細
人気モデル···tent-Mark(テンマクデザイン)サーカスTCご覧いただきありがとうございます。tent-MarkDESINGCircusTCDXMID+新品未使用品となります。WILD-1オンラインストアで購入しました。配達時のダンボールに入れて発送いたします。24時間以内発送可です。サーカスTCDXよりも少しだけ広く、サーカスTC BIGほど大きすぎないミドルサイズが絶妙なサイズ感でラインナップに加わりました。こだわりのギアをたくさん持っていきたいソロキャンパーや2人キャンプでゆったりスペースを使いたい方におすすめです。コットを２台と小さなテーブルを置いてもゆったりすごせるサイズ感。ファスナーは安心の大型10番コイルファスナーに変更し、更にスライダーを3個にいたしました。スライダーが3つある事で様々な使い方に対応いたします。夏は木陰のように涼しく、冬は暖気を逃さない抜群の遮光性と通気性を兼ね備えた綿混紡の結露しにくいテント。#テンマクデザイン#サーカス #TCDXMID+#tent-Mark
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful549051.html
http://narcologia.ru/goods/encourage715572.html
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