Collar×Malice インスタントフォト風ブロマイド 冴木弓弦セット

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商品詳細
Collar×Maliceインスタントフォト風ブロマイド(ブラインド)冴木弓弦セットです。＊即購入可能です＊バラ売りは送料手数料込3899円のみ可能＊梱包・発送＊両面補強、水濡れ対策メルカリ便(匿名配送・追跡可能)＊一定期間経過後に処分予定【Collar×Maliceカラマリチェキ風ブロマイドオトメイト】
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