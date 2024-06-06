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大場正男 「ヒツジ」
商品番号 N33281274915
商品名

大場正男 「ヒツジ」
ブランド名 Nsmall
特別価格 税込 2,220 円
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商品詳細

形式...額縁入り技法…ペーパースクリーンシート寸法…50×80㍉額寸法…240×290㍉限定…150大場正男(1928～2008）1978日本美術協会賞受賞1983スウェーデン'83年度アカデミー文化賞受賞1986スウェーデン'86年度アカデミー文化賞受賞1987西ドイツ、ミュンヘン市で個展と実演2000福岡市文化賞受賞モチーフとしては古代、樹、鳥、星などがあり、音楽的ともいえるリズミカルな展開で、新鮮で美しい(いのち)の世界を謳いあげています。
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