「大淀」解体　呉地区における我が残存艦艇の終焉　艦これ

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商品詳細
軽巡洋艦「大淀」の引き揚げから解体に至る過程の写真を多数掲載しています。同人出版のため、大変貴重な本だと思います。サイズ B5横版（25.5×18）全35頁
http://narcologia.ru/goods/monophonic15612.html
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