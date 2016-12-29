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【新品未開封】ジ・アート・オブ・シン・ゴジラ
商品番号 W60572252999
商品名

【新品未開封】ジ・アート・オブ・シン・ゴジラ
ブランド名 Wsmall
特別価格 税込 5,400 円
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商品詳細

「ジ・アート・オブ・シン・ゴジラ」庵野秀明新刊で購入後、シュリンク未開封で保管していたものです。表紙に小さい凹みがあります。（写真5枚目参照）それ以外のキズや凹みは無く、状態は良い方だと思います。一般家庭で保管されていたものですので、極度に状態を気にされる方は購入をお控えください。#庵野秀明#本#芸術／演劇・映画
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