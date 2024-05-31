プレステ3本体 SONY PlayStation3 CECH-4200B LW

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商品詳細
【セット内容】・プレステ3本体・純正コントローラー・HDMIケーブル・コントローラー充電ケーブル※HDMIケーブル、コントローラー充電ケーブルは純正品ではございません全体的に汚れや傷、黄ばみがあります。目立つ部分は写真に載せていますが、写りにくいダメージもありますので、ご了承の上ご購入ください。SONYPlayStation3型番:CECH-4200BLWcolor:WHITEホワイトゲーム機本体種類:PlayStation3ポータブル・据置タイプ:据置タイプ#ソニー#SONY#プレステ
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