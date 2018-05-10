ネオジオ　コントローラー2台 NEO-GEO

★商品の状態★動作未確認の為ジャンク通常使用によるスレがあります。簡易清掃済み。★付属品★・・★ご購入前にご確認下さい★※中古品であるため汚れ、変色、くすみ、傷、擦れなどある場合がございます。画像を参照の上ご購入お願い致します。※商品はiPhoneで撮影しております。色合いや状態が実物とは異なる場合がございます。※付属品は説明文と写真に掲載されているものを必ずご確認下さい。



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