【激レア廃盤】椎名もた(ぽわぽわP)ミスミソウ　夢のまにまにCDおまけ付き

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ボーマス限定で少量のみ販売されたぽわぽわPさん本人の手焼きCDです。かなり希少だと思います。「ミスミソウ」椎名もた▼状態▼ディスク良好◎ケースには擦れあり再生確認済※即購入歓迎です。コメントにて他の方と交渉中でも購入された方を優先いたします。※すり替え防止の為返品はお断りいたします。【おまけ】「夢のまにまに」椎名もた落札後コメントを頂ければ、ご希望の方に2012/03/07にタワレコ一部店舗で頒布された「夢のまにまに」をおまけでお付けいたします。こちらも数量限定の先着順に頒布された物で、かなり希少な物にはなるのですが、ディスクの汚れにより、家のCDプレイヤーでは再生が一曲目の途中までしかできませんでしたのでジャンク品としてコレクター用にお付け致します。本来は三曲入りです。(汚れを除去出来れば再生出来るかもしれませんが今回はジャンク品としてお付けいたします。)#ボーカロイド #vocaloid#ボカロ #ボカロCD#ぽわぽわP#初音ミク #初音ミクCD#同人#椎名もた