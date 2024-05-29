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ZARD
商品番号 X25112896435
商品名

ZARD
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 3,039 円
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商品詳細

ZARD　GOLDEN　BEST　CDと初回特典DVDと坂井泉水さんがモデル時代の８耐パンフレットのセットになります。８耐パンフレットはカップヌードルホンダで岡本夏生さんと一緒にキャンペーンガール時代の貴重な写真が載ってます。本名　蒲池幸子さんです。CDは個人判断ですが目立ったキズなどは無く綺麗な状態だと思います。DVDは紙ケースが日焼けによる色あせがありますがディスクは目立ったキズはありません。８耐パンフレットは古いので多少のシワ、折れ目があると思います。中古品とご理解のうえご購入お願いします。神経質な方はご遠慮ください。
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