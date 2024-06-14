ニンテンドーDSi DSライトウイイレ限定品　ワンセグチューナー　ソフト10本

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商品詳細
ニンテンドーDSi本体とウイニングイレブン仕様のDSライト、DS用ワンセグチューナーとソフト10本をまとめて出品します DSライトは汚れなど目立ちます DSiは美品だと思います初期化、動作確認済ですが古い物なので液晶に焼け？があります ご了承ください ソフトは箱や取説などは全て揃っています 値段交渉可 コレクターの方などよろしくお願いいたします
http://narcologia.ru/goods/response160242.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper793209.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford541673.html
ニンテンドーDSi DSライトウイイレ限定品 ワンセグチューナー ソフト10 ...
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