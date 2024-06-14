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ニンテンドーDSi DSライトウイイレ限定品　ワンセグチューナー　ソフト10本
商品番号 N29060843917
商品名

ニンテンドーDSi DSライトウイイレ限定品　ワンセグチューナー　ソフト10本
ブランド名 ニンテンドーDS
特別価格 税込 14,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ニンテンドーDSi本体とウイニングイレブン仕様のDSライト、DS用ワンセグチューナーとソフト10本をまとめて出品します　DSライトは汚れなど目立ちます　DSiは美品だと思います初期化、動作確認済ですが古い物なので液晶に焼け？があります　ご了承ください　ソフトは箱や取説などは全て揃っています　値段交渉可　コレクターの方などよろしくお願いいたします
http://narcologia.ru/goods/response160242.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper793209.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford541673.html
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