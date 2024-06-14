カノエラナ　グッズ　まとめ売り



カノエラナ グッズ



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◆◇ 商 品 ◇◆・カノエラナ 各種グッズ◆◇ 注 意 事 項 ◇◆・バラ売り不可、お値引き不可・即購入優先！・梱包⇒防水対策のみ・発送⇒再利用ダンボール・発送予定⇒土曜日or日曜日引っ越しに伴い未開封、使用済み、開封済含めすべてまとめ売りいたします。衣類のサイズはその時残っていた商品を購入したためバラバラです。梱包時に写真に載せてないグッズも追加する可能性があります。すべてバラ売り不可です。再利用のダンボール発送で、基本は防水対策のみです。あくまでも使用済み含む中古のお品物のため、商品の状態を『傷や汚れあり』としております。神経質な方や、完全美品をお求めの方はご購入をお控えくださいませ。