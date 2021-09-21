洋書「Koi Kichi」鯉の養殖

洋書「KoiKichi」PeterMalcolmWaddington(著)1995年初版発行大きさ：約22x31cm 270ページハードカバー ケース付きテキスト：英語日本の錦鯉の起源や発展、イギリスにおける錦鯉の紹介、養殖の技術や環境、錦鯉の種類の紹介など、日本の鯉養殖職人たちの紹介もあります。≪状態≫ケースにスレ、全体に若干ヤケがある他は気になるような傷みなく、問題なく読んでいただけます。#コイ#養殖#鯉養殖#解説書#テキスト#鯉職人



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