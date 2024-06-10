定本　阿房列車　全　内田百閒　著

【目次】『第一阿房列車』「特別阿房列車」「区間阿房列車」「鹿児島阿房列車前章」「鹿児島阿房列車後章」「東北本線阿房列車」「奥羽本線阿房列車前章」「奥羽本線阿房列車後章」『第二阿房列車』「雪中新潟阿房列車」「雪解横手阿房列車」「春光山陽特別阿房列車」「雷九州阿房列車前章」「雷九州阿房列車後章」『第三阿房列車』「長崎の鴉 長崎阿房列車」「房総鼻眼鏡 房総阿房列車」「隧道の白百合 四国阿房列車」「菅田庵の狐 松江阿房列車」「時雨の淸見潟 興津阿房列車」「列車寝台の猿 不知火阿房列車」「鐵道唱歌」昭和59年10月25日 初版発行コレクションとして書棚に大切に保管していましたので、とても綺麗です。当時の出版案内と葉書もあります。阿房列車の全巻を当時の挿絵とともにこの一冊で楽しむことができる豊かな経験を与えてくれる貴重なコレクションです。



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