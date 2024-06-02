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KAMINARI GUITARS K-GC 3SS
商品番号 V30596035163
商品名

KAMINARI GUITARS K-GC 3SS
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 1,638 円
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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。カミナリギターズさんの3mSSシールド2本セットになります。断線や接触不良なし、完動品です。よろしくお願いいたします。
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http://narcologia.ru/goods/perforce11665.html
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