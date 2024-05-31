ZEROBASEONE YOUTH IN 限定 ジウン４点

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商品詳細
ZEROBASEONEの1stMiniAlbum【YOUTHINTHESHADE】をイベント購入時に特典としてもらえる限定キムジウンフォトカード４点となります。在庫確認の為にもご購入前にコメントをよろしくお願いします。ソンハンビン ジャンハオ キムジウン ハンユジン パクゴヌク ソクマシュー キムギュビン リッキー キムテレ公開内容検索用#あきさんZEROBASEONE#あきさん#あきさんラッキードロー
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