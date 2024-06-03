【VHS】京本政樹　ファッショナブル・スキャンダル　1986年

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ケース、歌詞カード完備。共に殆ど痛みはなく、デッキが無いため画像未確認ですが、30年以上経過の音楽ビデオテープにしては程度は良いと思います。同時期、後にDVD化されるなどこれ以外の映像ソフトの有無は不明ですが、ファンの方には、リサイクル店で安価な中古VHSデッキを購入してでも視聴に値すると思います。特にこのVHSは、ほぼ出品例がなく、現存率が低いようで稀少品となっているようです。安心の追跡番号付き発送。ビクター音楽産業京本大我