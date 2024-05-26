

透明感の有る癒し系薔薇油絵 お値下げしました。-



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加島祥造作 墨彩画「天意隣幽草」、「心の糧」2点セット #遺作品 #日本画-



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【油絵】薔薇の描き方「下描き～完成まで」/花といえばバラ/oil painting rose



値下げしました！！ 雑穀とダリアのスワッグ（紫陽花を添えて ...



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IMADEYA | お酒っておもしろい



原画の透明感を伝えたい！優しいグラデーションで描く、季節の油彩画 ...



薔薇のある風景 静物画油絵 - 薔薇と天使のアンティーク

神戸市出身 高砂にアトリエを持つ長谷川康生画伯の薔薇の絵です。バックに透明感の有るグレーを基調にし、優しい色合いの薔薇の花が美しく描かれており、癒し系になります。40年程前に￥30000程で購入しましたが自分自身の描いた油絵が増えましたのでこの度出品させて頂きます。見れば見るほどに愛着はございますがよろしくお願い申し上げます。写真ではガラスが付いた木製額ですので光が当たってご覧になり難い物が有りまして申し訳ございません。写真4枚目を少し明るくした色合いです。サイズは額込みで縦 62横 52cm落ち着いたシンプルな木製額にしております。美品でございます。ダンボールの外箱に入れて発送致します。