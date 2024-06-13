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商品詳細
SFC牧場物語ハガキ付き【商品状態】箱・・・ほぼ汚れ無く、箱ピシで綺麗です。説明書・・・綺麗です。ソフト・・・綺麗です。レトロフリークにて起動確認をしています。中古商品のため経年による劣化等、僅かなキズ・使用感等がございます。写真にてご判断ください。あくまでも中古品のため、神経質な方は購入をお控えください。【配送】保護ケースに入れ、緩衝材で包んでお送りします。
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http://narcologia.ru/goods/monophonic777512.html
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