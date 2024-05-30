本日発送 ルセラフィムFLAME RISE IN JAPAN Tシャツ Mサイズ

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商品詳細
本日発送可能ですLE_SSERAFIMS/ST-SHIRT(LOGO)FLAMERISEINJAPANTシャツMサイズS/STシャツ (LOGO)友人と購入が被ってしまったので出品します。サイズ:MVISUALCARD付き防水の袋に入れて発送予定です。外袋の擦れなどはご理解ください。素人保管なので、初期傷などを気にされる方、神経質な方はご遠慮ください。ルセラルセラフィムLESSERAFIMLESSERAFIMLE_SSERAFIM
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